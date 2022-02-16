«Отборная фальсификация». Захарова раскритиковала сюжет CBS о «вторжении» России

Американский телеканал CBS выпустил сюжет о якобы выдвижении российских войск на позицию атаки по Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала материал отборной фальсификацией.

Представитель министерства посоветовала съемочной группе телеканала лично посетить Донбасс, чтобы поговорить с местными жителями. Она отметила, что люди в Донбассе уже семь лет живут под настоящими, а не придуманными журналистами авиаударами.

«Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?» — задалась Захарова вопросом в разговоре с РИА «Новости».

Ранее CBS показал сюжет о готовящемся «вторжении» России на Украину. В материале говорилось, что «российские войска выдвинулись на позицию атаки». При этом власти России сообщали, что часть военнослужащих отвели от границы. Также в ролике корреспондент из Львова рассказывал о том, как Украина готовится к военным действиям.

Американские журналисты назвали датой «вторжения» России на Украину 16 февраля. При этом российские власти уже неоднократно говорили, что никакого наступления не будет.