Доставить до главы муниципалитета жалобы на проблемы с дорогой или, например, подъездом — помогает Центр управления регионом. Всего несколько шагов, и личные обращения граждан попадают в единую систему. Механизм работы такого центра в Солнечногорске оценили глава округа и министр информационных технологий Подмосковья Максим Рымар.

«Все знаем, быстро решаем и не допускаем» — вот три кита, на которых держится муниципальный Центр управления регионом. Здесь дороги, ЖКХ, транспорт и другое на особом контроле. А в основе всего — взаимодействие с жителями.

Источник фото: телеканал «360»

«Пользователь составляет обращение, прикладывает фото и описывает нам свою проблему. Далее ведомство точно определяет подкатегорию данной проблемы, и оно поступает к нам. Сотрудники ЦУР видят обращения на тепловой карте», — рассказал эксперт по блоку ГАТН Артем Сизов.

Источник фото: телеканал «360»

Система анализирует категории поступивших в центр жалоб. Приходят они по горячей линии, через «Добродел», соцсети или личные заявления. Работники принимают сигналы и передают их исполнителям для решения проблем. Так, например, жители могут заявить о ненадлежащем состоянии дорог, подъездов или освещения.

Источник фото: телеканал «360»

«Динамика повторных обращений на данный момент существенно снижается. Если посмотреть на два месяца работы муниципального Центра управления регионом, мы видим, что динамика снизилась на 60%», — сказала руководитель Центра управления регионом в г. о. Солнечногорск Юлия Новичкова.

Источник фото: телеканал «360»

Центр посетил министр информационных технологий Подмосковья Максим Рымар. Вместе с главой округа Владимиром Слепцовым они проконтролировали слаженность рабочих механизмов.

Источник фото: телеканал «360»

Одно из обращений, поступивших на «Добродел», рассмотрели прямо на месте — житель пожаловался на неисправность уличных фонарей.

«Дайте поручение: сейчас прямо через ЦУР проверка. По адресу выехать и зафиксировать, есть ли там сеть. И задача, значит, чтобы освещение было сегодняшним днем», — сказал глава г. о. Солнечногорск Владимир Слепцов.

Источник фото: телеканал «360»

Цепочка действий сложилась оперативно. Задачу передали исполнителям, и уже менее чем через час работники устранили проблему.

«Сегодня по обращению в МЦУР наша оперативная бригада выехала на место и в течение минут 30-40 восстановила линию освещения на улице Курортная. Удобство непосредственно работы с МЦУР заключается в том, что заявки попадают прямо к нам как к исполнителям, минуя различные препоны и бюрократию», — отметил директор МБУ СМР «ДЕЗ ЖКХиБ» Анатолий Белов.

Источник фото: телеканал «360»

Интерактивная карта центра позволяет контролировать, например, и вывоз мусора с контейнерных площадок. Для этого подрядчики фотографируют мусорки до и после уборки. Снимки и отчет о работе заносят в систему. Но и это не предел. По карте можно отследить даже работы по уборке территорий.

Источник фото: телеканал «360»

Максим Рымар отметил: система станет еще лучше, появятся новые приложения. Уже сейчас специалисты работают над созданием новых автоматизированных возможностей.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сейчас приложение разрабатываем, которое будет обеспечивать контроль за уборкой подъездов и тем, что свет горит на первом этаже, дверь закрыта. То есть будет прямо чек-лист именно в приложении», — сказал Максим Рымар.

Просроченных обращений в муниципальном центре нет. Все заявки отрабатываются своевременно, а зачастую и раньше указанного срока. На это уходит от 24 часов до семи суток.