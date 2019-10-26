От заявки до выполнения — всего полчаса. ЦУР в Солнечногорске проверили на оперативность
«Все знаем, быстро решаем и не допускаем» — вот три кита, на которых держится муниципальный Центр управления регионом. Здесь дороги, ЖКХ, транспорт и другое на особом контроле. А в основе всего — взаимодействие с жителями.
«Пользователь составляет обращение, прикладывает фото и описывает нам свою проблему. Далее ведомство точно определяет подкатегорию данной проблемы, и оно поступает к нам. Сотрудники ЦУР видят обращения на тепловой карте», — рассказал эксперт по блоку ГАТН Артем Сизов.
Система анализирует категории поступивших в центр жалоб. Приходят они по горячей линии, через «Добродел», соцсети или личные заявления. Работники принимают сигналы и передают их исполнителям для решения проблем. Так, например, жители могут заявить о ненадлежащем состоянии дорог, подъездов или освещения.
«Динамика повторных обращений на данный момент существенно снижается. Если посмотреть на два месяца работы муниципального Центра управления регионом, мы видим, что динамика снизилась на 60%», — сказала руководитель Центра управления регионом в г. о. Солнечногорск Юлия Новичкова.
Центр посетил министр информационных технологий Подмосковья Максим Рымар. Вместе с главой округа Владимиром Слепцовым они проконтролировали слаженность рабочих механизмов.
Одно из обращений, поступивших на «Добродел», рассмотрели прямо на месте — житель пожаловался на неисправность уличных фонарей.
«Дайте поручение: сейчас прямо через ЦУР проверка. По адресу выехать и зафиксировать, есть ли там сеть. И задача, значит, чтобы освещение было сегодняшним днем», — сказал глава г. о. Солнечногорск Владимир Слепцов.
Цепочка действий сложилась оперативно. Задачу передали исполнителям, и уже менее чем через час работники устранили проблему.
«Сегодня по обращению в МЦУР наша оперативная бригада выехала на место и в течение минут 30-40 восстановила линию освещения на улице Курортная. Удобство непосредственно работы с МЦУР заключается в том, что заявки попадают прямо к нам как к исполнителям, минуя различные препоны и бюрократию», — отметил директор МБУ СМР «ДЕЗ ЖКХиБ» Анатолий Белов.
Интерактивная карта центра позволяет контролировать, например, и вывоз мусора с контейнерных площадок. Для этого подрядчики фотографируют мусорки до и после уборки. Снимки и отчет о работе заносят в систему. Но и это не предел. По карте можно отследить даже работы по уборке территорий.
Максим Рымар отметил: система станет еще лучше, появятся новые приложения. Уже сейчас специалисты работают над созданием новых автоматизированных возможностей.
«Мы сейчас приложение разрабатываем, которое будет обеспечивать контроль за уборкой подъездов и тем, что свет горит на первом этаже, дверь закрыта. То есть будет прямо чек-лист именно в приложении», — сказал Максим Рымар.
Просроченных обращений в муниципальном центре нет. Все заявки отрабатываются своевременно, а зачастую и раньше указанного срока. На это уходит от 24 часов до семи суток.