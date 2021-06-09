Познер поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал предстоящий саммит Россия — США, который должен состояться 16 июня в Швейцарии. Журналиста процитировало ИА НСН.

Познер выразил надежду, что по результатам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена уровень противостояния и напряжения между странами снизится.

«Я знаю по опыту, что в верхах не встречаются без какого-то соглашения о том, что о чем-то договорятся. Иначе получается полный провал, и на это не идут», — объяснил телеведущий.