Людям всегда кажется, что нынешний период самый тяжелый, а проблемы — самые сложные. Но все зависит от того, с чем сравнивать. Несмотря на пандемию коронавируса, ситуация в России сейчас намного лучше, чем в 1990-х годах.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он процитировал поэта Александра Кушнера: «Времена не выбирают — в них живут и умирают». Медведев высказал мнение, что каждое время по-своему сложное.

«Если сравнивать с 1990-ми годами, нынешний период просто очень хороший, устойчивый, стабильный, даже несмотря на пандемию. Но этим никто не бывает доволен: мол, вы еще вспомните, что было при царе Горохе», — рассказал зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что после развала Советского Союза многие вполне благополучные россияне оказались обездоленными, бедными, с «абсолютно беспросветным будущим».

Зампред Совбеза отметил, что ранее Россия не была способна общаться на равных с западными партнерами, так как ее считали умирающей страной.

«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее он признался, что от конфронтации с Западом устали все. Но зарубежные политики сами все разрушили и сожгли дотла.