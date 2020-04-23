«От онкологии сразу не умирают»: российская чиновница «успокоила» больных раком

Чиновница из Белгородской области «успокоила» больных раком пациентов, которые начали паниковать после закрытия одного из хирургических корпусов онкодиспансера на карантин. Она напомнила им, что от онкологии быстро не умирают — в отличие от коронавируса.

Один из хирургических корпусов онкологического диспансера в Белгороде перевели в режим карантина — одна из пациенток заразила коронавирусом врача и других больных. Теперь операции для людей с раком будут проводить в основном корпусе.

Первый замначальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области Людмила Крылова уверена, что пациентам с таким диагнозом не стоит паниковать. она заявила, что онкология — не то заболевание, от которого можно быстро умереть. Ее слова процитировал местный портал «Бел.ru».

Мы все сейчас боимся коронавируса, а онкобольные считают, что все — завтра уже умрут. Для вас объясняю: ситуаций, когда пришел — и умер от онкологии, не бывает! Людмила Крылова.

Таким она попыталась успокоить пациентов закрытого на карантин онкодиспансера. Она подчеркнула, что люди с таким диагнозом могут не знать о заболевании долгое время: некоторые случаи заражения обнаруживаются случайно, другие — на поздней стадии. До этого пациенты могут совсем не чувствовать никаких симптомов, зато после обнаружения диагноза становятся «мнительными и настороженными».

«Это не ситуация острого кровотечения, поэтому двухнедельный карантин способен выдержать каждый разумный человек в ожидании операции, если не будет поддаваться эмоциям», — заключила чиновница.

Она подчеркнула, что тех, кто нуждается в срочной хирургической помощи, или настаивает на немедленной операции, станут отправлять в другой регион.

По последней информации, в России зафиксировали 62 773 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции. Из низ 555 пациентов скончались, еще 4 891 выздоровели.