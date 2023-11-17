Власть 17 ноября 2023, 20:08 От народа не уйти. Путин высказался о критиковавших СВО артистах Президент Путин: критиковавшим СВО артистам никуда не деться от мнения народа РИА «Новости»

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Критиковавшие специальную военную операцию артисты должны считаться с мнением народа. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать — это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей Родиной или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», — подчеркнул глава государства.

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По словам президента, важно оценивать не только то, что говорят деятели культуры, но и что они делают. Путин подчеркнул, что одно дело, если люди высказывают свою точку зрения, а другое — вредят стране.

Ранее Путин раскритиковал политиков, запрещающих общение артистам из разных стран. Президент, не стесняясь в выражениях, назвал их «придурками» или «ненормальными». Он также призвал не пытаться исказить историю путем «фальшивок» в кино и литературе. Глава государства назвал культурное разнообразие величайшим благом.