Медведев рассказал об усталости от конфронтации с Западом

Российские власти устали от противоборства с Западом, однако «спираль конфронтации раскрутили не мы». Об этом заявил замглавы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации», — сказал он «Коммерсанту».

По словам Медведева, Запад в ответ на референдум по возврату Крыма «мог повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушить отношения с нами и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях».

Вместо этого западные политики «все разрушили, сожгли дотла», добавил он.

Медведев считает, что отношения России с США и Европой сейчас хуже, чем были во времена холодной войны, «потому, что наши партнеры исходят из того, что Россией можно пренебрегать». Например, вводить персональные санкции.

Представить ограничения в отношении Никиты Хрущева, Леонида Брежнева или членов Политбюро невозможно, поскольку тогдашние партнеры СССР были настроены гораздо более прагматично, заявил замглавы Совбеза.