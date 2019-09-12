От Чечни до Якутии. Регионам показали «Умное Подмосковье»

Представители 32 субъектов России от Чечни до Якутии приняли участие в региональном дне Минстроя России по цифровизации городского хозяйства. Лучшими практиками с гостями поделились в подмосковном Центре управления регионом.

Особое внимание на встрече уделили благоустройству и комфортной городской среде. Об опыте Подмосковья рассказал Михаил Хайкин.

«Большинство программ формируются по голосованию — выбор за жителями. Особенно востребованны парки и благоустройство дворов. Мы сейчас находимся в Центре управления регионом — центр помогает аккумулировать и анализировать запросы от граждан», — отметил он.

Еще одно ключевое событие года — съемка всей Московской области для цифровой карты.

«Мы между собой называем это „антизаблудин“. Карта — наша гордость, и все, кто будет заниматься обработкой информации, должны поставить ее создание в план. Это важная часть для управленческих решений», — рассказал советник министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Анатолий Курманов.

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Подобные системы существуют и в других регионах. Однако специалисты отмечают: они развиты не так, как Центр управления регионом в Подмосковье.

«Правительство Московской области готово делиться своим наработками, тоже шли непросто, мы понимаем, где, с чем можно столкнуться, мы готовы поделиться с другими субъектами Российской Федерации», — добавил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

Центр управления регионом работает в Доме правительства Московской области с декабря прошлого года. Систему создали по указу президента Владимира Путина. В ЦУР работают сотрудники профильных ведомств и министерств. Вся информация распределяется на 11 профильных блоков: транспорт и дороги, здравоохранение, образование, социальная защита, экология, строительство, безопасность, нацпроекты и торги, ЖКХ, государственные услуги, СМИ и социальные сети. Сбор и анализ данных проводятся круглосуточно.