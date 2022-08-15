Освобожденные территории оказались в плохом состоянии после руководства украинских властей. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас предстоит множество работ по их восстановлению.

«Чем больше вникаем в процесс, тем больше понимаем, сколько необходимо восстанавливать после руководства украинскими властями. Разорение было регионов, вся инфраструктура уничтожена. Поэтому задач перед правительством Российской Федерации, перед органами власти, перед субъектами колоссальное количество», — высказался Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в плохом состоянии находятся дороги, а большинство объектов не поддаются ремонту. Он добавил, что украинские войска продолжают обстреливать освобожденные регионы, а также их разрушать.

«Работы для восстановления будет еще больше, чем просто разрушенная экономика неумелым и неэффективным управлением», — резюмировал глава Крыма.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области. Речь, в частности, идет о Бердянске, Херсоне, Мелитополе.

В этих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. В скором времени там может пройти референдум о присоединении к России.