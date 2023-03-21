Власть 21 марта 2023, 13:13 Освобождение Украины от неонацизма станет важным шагом к укреплению безопасности в мире — Патрушев Секретарь Совбеза Патрушев: освобождение Украины от неонацизма укрепит безопасность в мире РИА «Новости»

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Денацификация Украины окажется важным шагом для возвращения глобальной стабильности, перехода к многополярному миру и будет способствовать укреплению безопасности на планете. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, написал ТАСС.

«Освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом становления многополярного мира, возвращения стабильности и укрепления международной безопасности», — сказал он на совещании в Ульяновске.

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По его словам, западные страны продолжают поставлять на Украину вооружение, помогают киевскому режиму планировать операции, обучают неонацистов. Таким образом Запад фактически стал участником конфликта.

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По мнению Патрушева, США и «их вассалы» не считают своей проблемой многочисленные жертвы среди украинских граждан. К тому же боевые действия идут не на территории Штатов или их союзников. Секретарь Совбеза напомнил, что принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о начале СВО продиктовано желанием обеспечить безопасность России.