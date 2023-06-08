Власть 08 июня 2023, 08:42 Освободить нужно всю Украину — Пушилин Пушилин: ВСУ надо отодвинуть на 500 км от границ и освобождать всю территорию Украины РИА «Новости»

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Украинские части требуется отодвинуть, как минимум, на 500 километров от границ новых регионов и начать освобождать всю Украину. Об этом РИА «Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Как минимум, сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины, и понимаем, где мог бы быть рубеж», — отметил он.

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По мнению Пушилина, новая граница временно могла бы пройти по Днепру, по естественной преграде.

«Пока не будет освобождена Украина полностью, <…> ситуация не закончится», — обратил внимание он.

Врио главы ДНР подчеркнул, что освобождения четырех новых российских регионов недостаточно, так как это не спасет от обстрелов и диверсий ВСУ.

Пушилин охарактеризовал киевский режим как абсолютно марионеточный. При этом в планы Запада не входит свободная и процветающая Украина.

Ранее он опроверг наличие одного направления контрнаступления боевиков ВСУ.