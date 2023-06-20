Власть 20 июня 2023, 14:54 Осужденных в России разрешили призывать на военную службу по контракту Депутаты Госдумы приняли закон о призыве судимых на военную службу по контракту Википедия

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Государственная дума одобрила закон, который разрешает отбывшим наказание людям претендовать на военную службу по контракту. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», — сказано в пояснительной записке.

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Нововведение не будет касаться тех людей, когда осудили за тяжкие преступления. Госдума приняла проект закона 14 июня в первом чтении. Авторами предложения стали глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Депутаты 20 июня также приняли в третьем чтении законопроект с поправками в КоАП РФ. Они, в частности, предусматривают задержание человека на 30 суток в случае нарушения режима военного положения.