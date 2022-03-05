В Крыму решена острая фаза проблемы с водоснабжением. Об этом сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Это заявление он сделал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Сегодня можно говорить о том, что во всем регионе уже решена острая фаза проблемы (с водоснабжением — прим. ред.), однако работу по уже начатым мероприятиям нужно заканчивать», — привело РИА «Новости» слова вице-премьера.

Хуснуллин также отметил необходимость продолжать работать над снижением потерь в сетях. Он поручил представить обновленный план по обеспечению водой, проведя анализ текущих потребностей и уже достигнутых результатов по ее добыче.

Вице-премьер также поручил разработать систему для ускорения темпов привлечения инвестиций в Крым.

На полуострове начал наполняться Северо-Крымский канал. Это произошло спустя почти восемь лет водной блокады Крыма. В последние годы крымчане сталкивались с постоянным дефицитом воды. Некоторые ученые и эксперты даже опасались, что запасов хранилищ не хватит. Но теперь Днепр полностью обеспечит полуостров и поможет развиваться сельскому хозяйству в засушливое время.