Власть 05 декабря 2023, 07:45 «Оставьте меня в покое, пожалуйста». Захарова объяснила, к кому на СМИД ОБСЕ обратился Лавров Представитель МИД Захарова: Лавров попросил фотографа оставить его в покое

Министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 30 ноября попросил фотографа прекратить съемку. Представитель МИД России Мария Захарова объяснила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», к кому он обратился. Запись программы она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до [заседания], просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко», — сказала она.

Она прояснила ситуацию на заседании СМИД ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье. Во время мероприятия Сергей Лавров остановился и попросил: Can you leave me alone, please? Министр обратился к человеку за кадром, которым, по словам Марии Захаровой, оказался фотограф.