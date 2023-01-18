Власть 18 января 2023, 16:51 Оставшиеся без оплаты от иностранных клиентов предприятия ОПК России получат поддержку Президент Путин указал на задержки с оплатой заказов ОПК иностранными клиентами РИА «Новости»

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Получившие продукцию российского оборонно-промышленного сектора иностранные заказчики начали задерживать оплату. Как сообщил ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Глава государства отметил, что предприятия, с которыми до сих пор не рассчитались иностранные покупатели, должны получить поддержку правительства.

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«Некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются. Здесь, конечно, мы должны поддержать предприятия, и мы, конечно, это сделаем», — пообещал Путин.

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Во время беседы с рабочими президент России Владимир Путин заявил, что сейчас рассматривается вопрос об отсрочке для призывников, работающих на предприятиях ОПК.

Он пояснил, что сегодня нагрузка на этот сектор промышленности сильно возросла, поэтому предприятия работают в несколько смен. Президент России подчеркнул, что вопрос решат в ближайшее время.