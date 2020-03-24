«Оставляете себе и потом уничтожаете». Путина снимали в больнице Коммунарки на одноразовый смартфон
«По Telegram отправите, там один только контакт — написано „Дима“. Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — проинструктировал Песков сотрудницу больницы в Коммунарке, видео опубликовал Lifе.
В комментарии журналистам Песков объяснил, что у него не было времени ждать дезинфекции, а президента подвергать риску нельзя.
Телефон, который поручил выбросить Песков, мог стоить от 15 до 20 тысяч рублей.
На вопрос о том, почему он единственный, кто был в медицинской маске, пресс-секретарь сказал, что решил ее надеть по собственной инициативе, из «своих мер предосторожности».
Во вторник Владимир Путин посетил медцентр в Коммунарке — одну из двух больниц в Москве, где лечат больных COVID-19. Президент прошел по палатам в защитном костюме.
По последним данным, в России коронавирус нашли у 495 человек. Больше всего случаев в Москве.