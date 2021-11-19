Минцифры РФ для проверки QR-кодов оставит один сайт

В связи с появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих поддельные QR-коды, в Минцифре России задумались над тем, чтобы ограничить возможность проверки официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — отметил он.

Госдума сейчас рассматривает внесенные правительством поправки об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Если закон будет принят, он вступит в силу 1 февраля 2022 года. Предусмотрен также переходный период. Действие закона рассчитано до 1 июня 2022 года. На это время запланировано достижение коллективного иммунитета в 80% населения.

Иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков предупреждал, что примерно у четверти перенесших COVID-19 антитела пропадают очень быстро — они не определяются уже через полгода. У каждого десятого они не появляются вообще.