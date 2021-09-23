Табачные компании предсказали остановку производства сигарет

Если Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) примет новые правила регулирования табачного сырья и отнесет его к продукции с высоким фитосанитарным контролем, производство сигарет может быть приостановлено. Об этом предупредил Совет по вопросам развития табачной промышленности.

Среди его учредителей числятся российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International, напомнила газета «Ведомости». Информация о намерении совета содержится в таблице предложений к проекту решения комиссии.

В июле Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз табачного сырья из нескольких стран. В нем была найдена муха-горбатка. Ограничительные меры были сняты через две недели, но в ЕЭК началось обсуждение ужесточения контроля за качеством табачного сырья в целом во всех странах-участницах союза.

В июле вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (PMI, Marlboro, Parliament) в России Сергей Слипченко сообщил, что на российских складах находится достаточное количество сырья и риска для производства табачной продукции нет.