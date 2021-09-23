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    23 сентября 2021, 05:00

    Табачные компании предсказали остановку производства сигарет

    Анастасия Кукова

    Если Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) примет новые правила регулирования табачного сырья и отнесет его к продукции с высоким фитосанитарным контролем, производство сигарет может быть приостановлено. Об этом предупредил Совет по вопросам развития табачной промышленности.

    Табачные компании предсказали остановку производства сигарет

    Среди его учредителей числятся российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International, напомнила газета «Ведомости». Информация о намерении совета содержится в таблице предложений к проекту решения комиссии.

    В июле Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз табачного сырья из нескольких стран. В нем была найдена муха-горбатка. Ограничительные меры были сняты через две недели, но в ЕЭК началось обсуждение ужесточения контроля за качеством табачного сырья в целом во всех странах-участницах союза.

    В июле вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (PMI, Marlboro, Parliament) в России Сергей Слипченко сообщил, что на российских складах находится достаточное количество сырья и риска для производства табачной продукции нет.