России удалось наладить диалог и с Израилем, и с Ираном, именно это позволило предотвратить большую войну на Ближнем Востоке. Об этом «360» рассказали опрошенные политологи, комментируя заявление президента Биньямина Нетаньяху о личных отношениях с Владимиром Путиным, которые способствовали миру.

«Нетаньяху имел в виду, что Россия — единственная страна, у которой диалог с Ираном и диалог с Израилем существует на уровне, который позволяет предотвратить большую ближневосточную войну между этими странами. Многократно израильтяне подчеркивали, что присутствие России в Сирии до сих пор эту войну останавливало и остановило. Это абсолютно так», — сказал политолог, кандидат экономических наук Евгений Сатановский.

Может, они бы и воевали, но мы в Сирии это остановили Евгений Сатановский.

Директор центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров напомнил, что Нетаньяху это сказал в преддверии встречи с Путиным в Сочи, так что это неудивительно.

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«У нас периодически возникают конфликты, но не так, как было в 1982 году, так называемая битва за Ливан. Когда мы перебросили зенитно-ракетный полк туда в пользу сирийцев и посбивали израильские и американские самолеты», — напомнил Багдасаров.

Нетаньяху в интервью РБК заявил, что прямой контакт с Владимиром Путиным позволил предотвратить столкновение с Россией в Сирии. По его словам, столкновения были практически неизбежными из-за задач, которые стояли перед российскими и израильскими военными.