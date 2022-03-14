«Остались не удел». Названа причина, по которой на Украину массово едут наемники

На стороне украинской армии могут воевать бывшие военные НАТО и члены международных экстремистских организаций. Эти люди готовы на все ради денег. Такое мнение в эфире «360» высказал политолог Сергей Станкевич.

«[Наемники] — это плохое и опасное явление для человечества. Это те, кто готов за деньги ехать убивать и грабить, вообще не слышали ничего об Украине и не знали, что там происходит», — заявил он.

По его словам, первая категория таких людей — это ветераны.

«Солдаты армии НАТО, в первую очередь США, которые долгое время провели в Ираке и Афганистане, вернулись, ощущая на себе некую печать позора. Сейчас они остались не у дел, считают себя обиженными, брошенными государством. А тут появляется возможность применить то единственное, чему они научились в жизни. Они в первых рядах нанимаются», — добавил Станкевич.

Есть еще одна опасная категория — члены международных экстремистских организаций.

«Едут за деньгами и возможностью грабить, а главное — за оружием», — отметил собеседник «360».

По его словам, они вернутся из Украины с современным оружием, которое в этой стране раздают бесконтрольно. Запад должен быть встревожен этим явлением.

«Его надо останавливать», — заключил эксперт.

Ведь западные страны не хотят в дальнейшем увидеть теракты с применением этого оружия, отметил политолог.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС России уничтожили до 180 иностранных наемников и зарубежного оружия. Об этом написало РИА «Новости».