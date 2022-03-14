«Остались не удел». Названа причина, по которой на Украину массово едут наемники
Политолог Станкевич заявил, что на Украину массово едут наемники НАТО
На стороне украинской армии могут воевать бывшие военные НАТО и члены международных экстремистских организаций. Эти люди готовы на все ради денег. Такое мнение в эфире «360» высказал политолог Сергей Станкевич.
«[Наемники] — это плохое и опасное явление для человечества. Это те, кто готов за деньги ехать убивать и грабить, вообще не слышали ничего об Украине и не знали, что там происходит», — заявил он.
По его словам, первая категория таких людей — это ветераны.
«Солдаты армии НАТО, в первую очередь США, которые долгое время провели в Ираке и Афганистане, вернулись, ощущая на себе некую печать позора. Сейчас они остались не у дел, считают себя обиженными, брошенными государством. А тут появляется возможность применить то единственное, чему они научились в жизни. Они в первых рядах нанимаются», — добавил Станкевич.
Есть еще одна опасная категория — члены международных экстремистских организаций.
«Едут за деньгами и возможностью грабить, а главное — за оружием», — отметил собеседник «360».
По его словам, они вернутся из Украины с современным оружием, которое в этой стране раздают бесконтрольно. Запад должен быть встревожен этим явлением.
«Его надо останавливать», — заключил эксперт.
Ведь западные страны не хотят в дальнейшем увидеть теракты с применением этого оружия, отметил политолог.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС России уничтожили до 180 иностранных наемников и зарубежного оружия. Об этом написало РИА «Новости».