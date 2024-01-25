Власть 25 января 2024, 14:51 Особый режим прохождения границы с Херсонской областью ввели в Крыму Глава Крыма Аксенов объявил особый режим выезда в Херсонскую область РИА «Новости»

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Власти Крыма ввели особый режим прохождения административной границы с Херсонской областью. Указ об этом подписал глава республики Сергей Аксенов.

Он постановил ввести особый режим въезда и выезда на автомобильных КПП «Армянск», «Перекоп», «Джанкой», а также на железнодорожных пропускных пунктах. Аксенов также запретил пересекать границу Крыма и Херсонской области вне пунктов пропуска.

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Согласно документу, перемещение военных колон через границу будет осуществляться только по специально выделенным дорогам и по согласованию с ФСБ.

Для въезда в Крым с территории Херсонской области и выезда необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, проинформировал сайт kp.ru.

Ранее сотрудники транспортной безопасности временно перекрыли движение на Крымском мосту. Со стороны Тамани на переправе образовалась очередь из 300 автомобилей.