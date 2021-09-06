Особую экономическую зону создадут на Курильских островах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что на Курилах появится особая экономическая зона. По его словам, там бизнес будет освобожден от уплаты налогов на прибыль и имущество, а также от земельного и транспортного налогов. Интервью с представителем власти опубликовала «Политика сегодня».

Лимаренко отметил, что на Курильских островах создадут новые рабочие места в области транспортной логистики и переработки рыбы. Кроме того, вместе с корпорацией «Туризм.РФ» будет проводиться работа по воплощению крупных инвестпроектов в рамках федеральной программы «Развитие туристической инфраструктуры».

На восьми курильских островах — Онекотан, Парамушир, Атласова, Шумшу, Харимкотан, Шиашкотан, Рыпонкича и Расшуа — власти планируют построить гостиницы и сеть глэмпингов, обустроить экологические тропы и источники, животноводческие фермы, рыбоводные заводы. Первые самолет с туристами из Южно-Сахалинска полетит уже в этом году.

«В этом году туда из Южно-Сахалинска уже полетит самолет. Это будут пробные полеты. А вообще, хотим наладить регулярное сообщение и над этим сейчас работаем. В Северо-Курильске есть старая взлетно-посадочная полоса. Ее будем модернизировать. Будут подобраны самолеты, которые начнут обслуживать эти рейсы. На Северных Курилах строится гостиница — современный кемпинг. В будущем году, наверное, уже будет сдаваться. Там в качестве главных инвесторов работает команда с Розы Хутор, которые в Сочи строили этот курорт. Так что все благополучно», — рассказал Лимаренко.