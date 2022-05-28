Особо значимые задачи. Путин высоко оценил работу российских пограничников и поздравил их с праздником

Российские пограничники предупреждают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах страны. Президент РФ Владимир Путин отметил последовательную работу специалистов по выявлению боевиков и неонацистских группировок.

Глава государства подчеркнул, что личный состав Пограничной службы России участвует участие в организации пропуска беженцев и помогает всем, кто ищет на территории РФ спасения и защиты.

«Стоящие перед вами задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей», — отметил Путин, слова которого привела пресс-служба Кремля.

Президент РФ поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Российский лидер, что отмечаемый 28 мая профессиональный праздник «является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли».

Глава государства также напомнил о весомом вкладе пограничников в Победу в Великой Отечественной войне.