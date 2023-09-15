Власть 15 сентября 2023, 23:02 Ослабление цен на топливо на российском рынке решат через запрет экспорта ТАСС: кабмин обсуждает повышение пошлин и полный запрет на экспорт топлива РИА «Новости»

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Российское правительство обсуждает способы стабилизировать цены на топливо. Среди возможных вариантов: повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну и полный запрет экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

При повышении экспортной пошлины ее обещают вернуть «добросовестным экспортерам», которые поставят определенный процент нефтепродуктов на внутренний рынок. Какой именно процент — определит правительство.

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Второй вариант, обсуждаемый в правительстве, — полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка.

По информации агентства, вице-премьер России Александр Новак поручил выбрать предпочтительный вариант, учитывая эффективность влияния на стоимость бензина в России и возможные последствия для нефтяного рынка.

В начале сентября стоимость бензина марки Аи-95 обновила исторический максимум — 76 тысяч рублей за тонну по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цена топлива выросла на 1,16%. В то же время бензин марки Аи-92 подорожал на 0,48% — до 65,472 тысячи рублей за тонну.