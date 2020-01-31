Оскорбление и наказание. Чиновников будут «выметать из органов власти» за хамство простым людям

Законы об оскорблении общества и государства, а также за публикацию недостоверных новостей вступили в силу в марте 2019 года. За оскорбление органов власти предусмотрен штраф 30-100 тысяч рублей, при повторном нарушении придется заплатить до 200 тысяч, после суд может оштрафовать на 300 тысяч или отправить под арест на 15 суток.

В ответ на это КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий обратную ответственность, — для чиновников, оскорбивших граждан. На декабрьском заседании СПЧ Путин заявил, что «если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», и предложил подумать над тем, как это оформить официально. Тогда же были даны поручения администрации и правительству «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление».

Заседание СПЧ 10 декабря 2019 года / пресс-служба Кремля

На встрече с общественностью 30 января президент призвал «строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают должностное положение».

Он добавил, что «таких должностных лиц нужно выметать из органов власти и управления».

Прыжки за ключами

Недавний пример — увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». Поводом послужили два скандала с участием чиновника. 18 января Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые его критикуют, — «рассказывать, откуда они приехали… где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

Через несколько дней в Сети разошлись кадры того, как Игнатьев заставляет офицера подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Пожарный оказался близким другом главы региона, но в Москве шутку не оценили. Игнатьева исключили из «Единой России», вскоре он лишился должности.

«Государство не просило вас рожать»

В ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких встретилась с молодежью Кировграда. Обсуждая поддержку молодежных проектов, чиновница заявила, что государство собравшимся «вообще ничего не должно».

«Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — подчеркивала бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года.

Вскоре департамент, в котором работала Глацких, реорганизовали. Сама она еще некоторое время проработала в региональном правительстве, а в феврале 2019 года уволилась по собственному желанию. В апреле Глацких стала замдиректора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге, в августе открыла там школу художественной гимнастики.

«Скандал с макарошками»

В октябре 2018 года министр труда Саратовской области Наталья Соколова поспорила с депутатом областной думы Николаем Бондаренко о прожиточном минимуме. Чиновница заявила, что могла бы питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц — такой минимум на питание утвердили для пенсионеров. Соколова рассказала, что может составить «диетическое меню», потому что «макарошки всегда стоят одинаково». После того как видео с чиновницей разлетелось по интернету, ее уволили из регионального правительства.

В конце того же года Дмитрий Медведев, бывший в то время главой правительства, посоветовал чиновникам «включать мозги» во время общения.

«Бичи и быдло» на месте паводка

В августе 2019 года, после масштабного наводнения в Иркутской области, пресс-секретарь губернатора Ирина Алашкевич назвала пострадавших от паводка «бичевней» и «быдлом».

В Сети появилась аудиозапись, на которой чиновница описывает визит в регион Владимира Путина.

Источник фото: irkobl.ru

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее… Они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью, — то, чего у них не было в их хлеву [до затопления]… Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья», — рассказывала она об увиденном.

Алашкевич вскоре перешла на работу в иркутский архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где стала замдиректора по развитию. Путин назвал ее «непорядочным человеком».