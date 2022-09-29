«Ошибки бывают». Песков прокомментировал противоречивые заявления Володина | 360°

Власть 29 сентября 2022, 13:46 Поделиться Telegram

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Viber «Ошибки бывают». Песков прокомментировал противоречивые заявления Володина Представитель Кремля Песков: бывают ошибки, но Володин оперативно поправился РИА «Новости»

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сделал противоречивые заявления о правилах выезда с места жительства для состоящих на воинском учете россиян из-за обилия информации в нестандартной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Огромное количество вопросов наслаиваются один на другой, конечно, не облегчают ситуацию в плане разъяснения. Поэтому бывают ошибки», — сказал Песков, которого процитировал РБК.

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По словам представителя Кремля, главное, что Володин оперативно поправил неточность.

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Песков обратил внимание, что спикер Госдумы считается надежным источником информации о мобилизации.

Сначала Володин напомнил о запрете на выезд с места жительства состоящим на воинском учете россиянам. Но через несколько часов уточнил, что военнообязанным россиянам не потребуется запрашивать разрешение военных комиссариатов при необходимости покинуть место жительства.

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