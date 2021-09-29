Осенняя сессия горсовета открылась в Омске

Омские депутаты открыли осеннюю сессию горсовета, на которой было рассмотрено 26 насущных вопросов. Одним из самых острых стал бюджет города. Об этом сообщило издание Infox.ru.

«Впервые в современной истории работы горсовета бюджет города составил 25,7 миллиарда рублей. Да, долгое время в плане бюджета Омск числился в аутсайдерах городов-миллионников. Но мы обошли эту планку и уверенно идем вперед. Казна города увеличивается за счет межбюджетных трансфертов, роста налоговых поступлений от НДФЛ, также город участвует в различных программах, которые приносят федеральные деньги. Получается достаточно сбалансированный, на мой взгляд, бюджет города», — сообщил на заседании депутат Владимир Корбут.

По словам чиновников, основные средства из городского бюджета пойдут на школы и на организацию безопасного дорожного движения. Например, более 600 миллионов будет потрачено на 48 новых автобусов.

Также на заседании сложили свои полномочия трое депутатов: председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Георгий Архипов, а также Владимир Гуселетов и Владимир Казанин. Если первый переезжает в другой город, то два других депутата на недавних выборах вошли в Законодательное собрание Омской области.