Осенние выборы в Госдуму будут идти три дня

Осенние выборы депутатов в Госдуму и региональные выборы будут идти три дня. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день», — процитировало РИА «Новости» ее слова.

Памфилова добавила, что голосование пройдет в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября этого года. Председатель ЦИК уверена, что проведение голосования в течение трех дней является оптимальным решением в нынешней ситуации.

По ее словам, это гарантирует безопасность, доступность и удобство для избирателей. Она подчеркнула, что в первую очередь выигрывают именно избиратели. Решение было принято с учетом санитарно-эпидемической обстановки в России и результатов опросов избирателей, большинство из которых высказались в пользу многодневного голосования.

Голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех стало возможным благодаря поправкам в избирательное законодательство, которые в июле 2020 года приняла Госдума, уточнил RT.