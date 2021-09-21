Осень не мешает лесным пожарам. Сколько «горячих точек» на карте России

За минувшие сутки были потушены пожары на площади в 88 570 гектаров. Речь идет о 14 лесных пожарах. К полуночи на 21 сентября в стране действовали 10 точек возгорания на площади 341 гектар. Большая часть — в Якутии, на площади 191 гектар.

Об этом сообщается на сайте Авиалесохраны. По состоянию на 00:00 20 сентября в России действовали 19 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем — 90 077 гектаров. Из них восемь очагов в Якутии. По одному в Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Магаданской и Сахалинской областях. По два лесных пожара — в Оренбургской и Новосибирской областях, Республике Тыва.

К тушению этих пожаров был привлечен 361 человек, 85 единиц техники, три воздушных судна. В мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 33 воздушных судна.

Режим ЧС введен был введен в Усть-Майском муниципальном образовании Республики Саха (Якутия). Особый противопожарный режим — в 38 субъектах Российской Федерации.

Три года назад в России была запущена ежегодная масштабная добровольческая кампания «Сохраним лес» по восстановлению лесов.

На сайте проекта работает интерактивная карта, где можно выбрать регион с местами высадки саженцев. Волонтер свяжется с контактным лицом, а на месте получит инвентарь.