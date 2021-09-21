Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, который входит в общефедеральную часть списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму, сообщил о своем отказе от депутатского мандата. Об этом политик рассказал в прямом эфире на своей странице в Instagram.

«Мне доверила партия побыть в списке, но я не собираюсь. Будет решение Центральной избирательной комиссии по итогам выборов, мне придет телеграмма по технологии, и я торжественно вместе с вами напишу заявление и останусь», — пояснил он.

На данный момент в Орловской области обработано 99% выборных бюллетеней. По имеющимся данным, в Госдуму от округа проходят пять российских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

После выборов ЦИК России признал недействительными некоторые бюллетени на отдельных участках в нескольких регионах страны. Сюда вошла и Орловская область. Там на участке 121 возникли нарушения во время досрочного голосования. Выяснилось, что подписей некоторых жителей за получение бюллетеней нет. Больше 400 бумаг в итоге не учитывались в ходе подсчета голосов избирателей.