«Ориентируется на „Большого брата“ в лице США». Политолог — о блокировке Киевом резолюции РФ в ООН
Украинский политолог Михаил Погребинский обсудил с ИА НСН сообщение о том, что Киев заблокировал проект российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкций в связи с пандемией коронавируса.
Погребинский напомнил, что за последние шесть лет не было такого случая, чтобы Украина проголосовала не так, как Соединенные Штаты. В этот раз произошло то же самое. Киев вслед за Вашингтоном заблокировал резолюцию России об ослаблении санкций.
«Они ориентируются на „Большого брата“, который, по идее, должен защищать интересы Украины — так устроена украинская политика», — указал собеседник информагентства.