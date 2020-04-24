Погребинский напомнил, что за последние шесть лет не было такого случая, чтобы Украина проголосовала не так, как Соединенные Штаты. В этот раз произошло то же самое. Киев вслед за Вашингтоном заблокировал резолюцию России об ослаблении санкций.

«Они ориентируются на „Большого брата“, который, по идее, должен защищать интересы Украины — так устроена украинская политика», — указал собеседник информагентства.