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Органы власти России обязали завести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Премьер-министр РФ Мишустин: с 1 декабря органы власти будут вести аккаунты в соцсетях

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Российские государственные органы власти должны будут создать и вести официальные аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Новые требования вступят в силу 1 декабря 2022 года.

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«Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня», — сообщила пресс-служба правительства.

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Речь идет о публикации отчетов с мероприятий, комментариев и актуальных контактных данных.

Ранее стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» разработала рекламные интеграции для сервиса «Погода». Теперь внутри мини-приложения можно размещать контент и таргетировать его, то есть настраивать под нужды пользователей исходя из температуры, давления, скорости ветра и других показателей.

ВКонтакте

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