Органы самоуправления Сургутского района признаны самыми эффективными

Глава района Андрей Трубецкой назвал это успехом и отметил, что вся команда администрации хорошо потрудилась.

«И на достигнутом останавливаться мы не собираемся», — заключил он.

Ранее стало известно, что жители села Печенкина в Челябинской области получили вместо питьевой воды мутную жижу из ассенизаторской машины. Так администрация решила помочь населению, страдающему от жары.