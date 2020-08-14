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    14 августа 2020, 15:16

    Органы самоуправления Сургутского района признаны самыми эффективными

    Дарья Морозова

    Сургутский район признан победителем в плане эффективности органов местного самоуправления. Еще четыре года назад он занимал лишь 18 место. Об этом сообщило ИА INFOX.ru.

    Глава района Андрей Трубецкой назвал это успехом и отметил, что вся команда администрации хорошо потрудилась.

    «И на достигнутом останавливаться мы не собираемся», — заключил он.

    Ранее стало известно, что жители села Печенкина в Челябинской области получили вместо питьевой воды мутную жижу из ассенизаторской машины. Так администрация решила помочь населению, страдающему от жары.

    Новости SMI.FM