Органы самоуправления Сургутского района признаны самыми эффективными
Сургутский район признан победителем в плане эффективности органов местного самоуправления. Еще четыре года назад он занимал лишь 18 место. Об этом сообщило ИА INFOX.ru.
Глава района Андрей Трубецкой назвал это успехом и отметил, что вся команда администрации хорошо потрудилась.
«И на достигнутом останавливаться мы не собираемся», — заключил он.
Ранее стало известно, что жители села Печенкина в Челябинской области получили вместо питьевой воды мутную жижу из ассенизаторской машины. Так администрация решила помочь населению, страдающему от жары.