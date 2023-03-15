Власть 15 марта 2023, 14:47 Органы прокуратуры в новых регионах укрепят с опорой на местные кадры Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах из-за сложной обстановки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстановка в новых регионах России остается сложной, необходимо укреплять там прокуратуру за счет опытных работников, опираться на местные кадры. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

По словам главы государства, Генеральная прокуратура одной из первых среди госорганов начала создавать свои структуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Надзорное ведомство запустило механизм подбора и подготовки кадров.

Реклама

«Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников», — сказал Путин.

Реклама

По мнению президента, сотрудники надзорного ведомства должны оперативно оказывать правовую помощь жителям и защищать их интересы. Он призвал делать упор на местные кадры.

Российских прокуроров Путин призвал оперативно реагировать на бюрократию.