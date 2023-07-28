Власть 28 июля 2023, 22:25 Организацию «Зона права» исключили из реестра иноагентов Минюст РФ исключил организацию «Зона права» из реестра иностранных агентов Министерство юстиции Российской Федерации

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Министерство юстиции РФ убрало правозащитную организацию «Зона права» из реестра иностранных агентов. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Исходя из опубликованных данных, «Зону права» исключили 21 июля. Организация была в списке иноагентов с сентября 2021 года. Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) группа закончила свою деятельность 27 июня.

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Ранее российский президент Владимир Путин утвердил закон, закрепляющий полномочия Минюста по контролю за иноагентами. Теперь органы публичной власти, организации, физические и должностные лица должны учитывать запреты, которые появляются при статусе иностранного агента.

Закон предусматривает ограничения на получение иноагентами финансовой и имущественной помощи от государства. Этот порядок распространяется на творческую деятельность. Также Минюст обладает полномочиями по проведению плановых и внеплановых проверок закона об иностранных агентах.