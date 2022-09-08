«Организацию украинских националистов» признали экстремистской в России | 360°

Важное 08 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber «Организацию украинских националистов» признали экстремистской в России Верховный суд России признал экстремистской «Организацию украинских националистов» Pixabay

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«Организацию украинских националистов» (ОУН)* и еще две подобные украинские организации признали экстремистскими. Такое решение вынес Верховный суд России.

С подобной инициативой в суд обратилась Генпрокуратура России, сообщило агентство «Интерфакс».

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«Суд удовлетворил <…>, признав общественную организацию „СИЧ-С14“, националистическое объединение „Добровольческое движение Организации украинских националистов“* и националистическую группировку „Черный комитет“ (Украина) экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе Верховного суда.

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Весной генпрокурор России Игорь Краснов предложил запретить демонстрацию и пропаганду любой экстремистской символики. Он уточнил, что ответственность за это нужно установить на законодательном уровне.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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