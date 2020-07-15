«Организация с иностранными корнями». Депутат объяснил, зачем надо признать Black lives matter экстремистским

Депутат Госдумы Евгений Федоров готовится отправить в Генеральную прокуратуру запрос, в котором предложит признать движение Black lives matter экстремистским. Об этом политик рассказала «360».

«Мы сейчас готовим депутатский запрос. Он будет отправлен до конца недели. В нем мы просим генерального прокурора рассмотреть вопрос по этой организации, (Black lives matter— прим. ред.) как по экстремистской, поскольку они призывают к свержению существующей власти и к неподчинению законам. То есть проводят типичную экстремистскую политику. Но из-за того, что это организация с иностранными корнями и с управлением из-за рубежа, то генеральная прокуратура через суд имеет право признать ее экстремистской», — отметил автор инициативы Федоров.

По его словам, движение Black lives matter могут признать организацией запрещенной в России, если там будет «очень серьезное иностранное управление».

Ранее основательница движения Юсра Хогали назвала белых людей «недочеловеками» с «дефектом черноты». Она считает, что у белых людей в крови много ингибиторов ферментов, которые подавляют выработку меланина. Последний влияет на крепость костей, слух и зрение.