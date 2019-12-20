Орешкин назвал блокирующие Союзное государство проблемы

Финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран тормозят всего три блока вопросов, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Это нерешенные разногласия по нефти, газу и налогам.

Переговоры между президентами России и Белоруссии, а также представителями обеих стран прошли 20 декабря в Санкт-Петербурге. По словам Орешкина, в ходе встреч был сделан очередной шаг к интеграции. Министр отметил, что у Белоруссии и России полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.

«У нас сейчас, по результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере. Это три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все „дорожные карты“», — добавил министр. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Орешкина, всего должна быть утверждена 31 «дорожная карта». Осталось договориться по трем из них.

Лукашенко отдельно отметил, что стороны взаимно довольны ходом переговоров. При необходимости президенты двух стран могут в любое время снова встретиться, неважно — в Белоруссии или в России.

«Все довольны — и президент России, и президент Беларуси, и межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами», — резюмировал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции 19 декабря рассказал о работе над созданием Союзного государства с Белоруссией. По словам российского лидера, еще множество задач не реализовано.