Орешкин и Мединский стали помощниками президента

Также новую должность получил Дмитрий Козак. Он назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. Указы Владимира Путина о назначениях вступают в силу с сегодняшнего дня.

Эти решения связаны с недавней отставкой российского правительства. С 2016 года и до последнего времени Максим Орешкин возглавлял Министерство экономического развития. На момент своего назначения он считался самым молодым министром в кабмине.

Владимир Мединский был главой Минкультуры с 2012 года. Дмитрий Козак с 2008 занимал пост вице-премьера правительства.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Это случилось после послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу.