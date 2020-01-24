    24 января 2020, 09:38

    Орешкин и Мединский стали помощниками президента

    Наза Салех Захи

    Президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина и Владимира Мединского своими помощниками. Об этом написал ТАСС.
    Орешкин и Мединский стали помощниками президента

    Также новую должность получил Дмитрий Козак. Он назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. Указы Владимира Путина о назначениях вступают в силу с сегодняшнего дня.

    Эти решения связаны с недавней отставкой российского правительства. С 2016 года и до последнего времени Максим Орешкин возглавлял Министерство экономического развития. На момент своего назначения он считался самым молодым министром в кабмине.

    Владимир Мединский был главой Минкультуры с 2012 года. Дмитрий Козак с 2008 занимал пост вице-премьера правительства.

    Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Это случилось после послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу.