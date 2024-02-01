Власть 01 февраля 2024, 15:39 Орден «За доблестный труд» учредили в России Президент России Путин учредил орден «За доблестный труд»

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Президент России Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». Указ главы государства разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Учредить орден „За доблестный труд“. Утвердить прилагаемые: Статут ордена <…>, описание <…>, рисунок», — уточнили в тексте документа.

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Орден будут вручать россиянам за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Награды удостоят и за высокую производительность труда на предприятиях, в организациях и учреждениях, за большие заслуги в области госстроительства, научно-технологического развития и за эффективное решение социально значимых задач.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

В середине января глава государства учредил почетное звание — «Заслуженный работник местного самоуправления России». В текст указа уточнили, что его присваивают зачастую при 20-летнем стаже работы, а также при наличии у россиянина отраслевых наград.