01 февраля 2024, 15:39
Орден «За доблестный труд» учредили в России
Президент России Путин учредил орден «За доблестный труд»
Президент России Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». Указ главы государства разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Учредить орден „За доблестный труд“. Утвердить прилагаемые: Статут ордена <…>, описание <…>, рисунок», — уточнили в тексте документа.
Реклама
Орден будут вручать россиянам за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Награды удостоят и за высокую производительность труда на предприятиях, в организациях и учреждениях, за большие заслуги в области госстроительства, научно-технологического развития и за эффективное решение социально значимых задач.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
В середине января глава государства учредил почетное звание — «Заслуженный работник местного самоуправления России». В текст указа уточнили, что его присваивают зачастую при 20-летнем стаже работы, а также при наличии у россиянина отраслевых наград.
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама