12 апреля 2023, 23:59
Орден имени Юрия Гагарина учредят в России
Путин одобрил предложение Роскосмоса учредить орден Юрия Гагарина
Президент России Владимир Путин одобрил предложение Роскосмоса об учреждении ордена имени Юрия Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Юрий Борисов, сообщило РИА «Новости».
Борисов рассказал о будущем ордене на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики. Оно состоялось в Кремле.
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«Владимир Владимирович одобрил наше предложение по учреждению ордена Юрия Алексеевича Гагарина», — сказал Борисов.
Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с гендиректором Роскосмоса отметил, что космонавтика вышла из разряда научной фантастики. Она необходима для развития России. Во время беседы речь зашла о создании Российской орбитальной станции, одной из задач которой является подготовка к реализации планов России по Луне.
Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Его наградили за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета» на МКС.
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