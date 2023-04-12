Власть 12 апреля 2023, 23:59 Орден имени Юрия Гагарина учредят в России Путин одобрил предложение Роскосмоса учредить орден Юрия Гагарина РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин одобрил предложение Роскосмоса об учреждении ордена имени Юрия Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Юрий Борисов, сообщило РИА «Новости».

Борисов рассказал о будущем ордене на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики. Оно состоялось в Кремле.

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«Владимир Владимирович одобрил наше предложение по учреждению ордена Юрия Алексеевича Гагарина», — сказал Борисов.

Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с гендиректором Роскосмоса отметил, что космонавтика вышла из разряда научной фантастики. Она необходима для развития России. Во время беседы речь зашла о создании Российской орбитальной станции, одной из задач которой является подготовка к реализации планов России по Луне.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Его наградили за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета» на МКС.