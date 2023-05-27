Власть 27 мая 2023, 17:14 Орден Гагарина учредили в России Путин подписал указ об учреждении ордена Гагарина Пресс-служба Кремля

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Сотрудникам космической отрасли России станут вручать орден Гагарина. Указ об учреждении новой государственной награды подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Орден Гагарина станут вручать за успешное выполнение пилотируемых космических полетов, за заслуги в организации в реализации программ по освоению космоса, в том числе в области безопасности, а также разработки и внедрение новых технологий в рамках реализации программ ракетостроения.

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Награду могут получить иностранцы, которые принимали участие в сотрудничестве с российскими специалистами в области исследования и использования космического пространства. Орден могут вручать коллективам за высокие достижения в области отечественной космонавтики.

Лауреаты ордена Гагарина станут носить его на левой стороне груди. При наличии других государственных наград его нужно размещать после ордена святой Великомученицы Екатерины.

Орден представляет собой пятиконечную звезду с синей эмалью, серебряными штралами и тремя фианитами, символизирующими звезды, а также портретом первого космонавта Юрия Гагарина.