Опыты лабораторий США над украинцами можно считать испытанием биологического оружия. Об этом журналистам рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в кулуарах просветительского марафона «Новые горизонты», его слова процитировало РИА «Новости».

«Американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, не задумываясь ни о чем. Поэтому ничего не стоит использовать нас, славян, как биоматериал для опытов. А на самом деле — это не опыт, а тренировка в использовании будущего биологического оружия», — заявил Ковальчук.

По информации Следственного комитета РФ, американские ученые с 2019 по 2021 годы в лаборатории Мерефа Харьковской области проводили испытания опасных биологических препаратов. В качестве подопытных использовали пациентов областной клинической психиатрической больницы.

Минобороны РФ представило документы, подтверждающие военно-биологическую деятельность США на Украине. В ведомстве считают, что на территории страны создавались компоненты биологического оружия. На деньги Америки на Украине действовали 30 лабораторий. В конце марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия «завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины». Патрушев отметил, что Америка является «достойным продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми» и это увидит весь цивилизованный мир.