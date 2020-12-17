Опубликованы фото студии, где пройдет пресс-конференция Путина

Напротив стола российского лидера установлены экраны. На них уже настраивают видеоконференцию с рядом городов — Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Новосибирском, Нижним Новгородом. Путин будет отвечать на главные вопросы граждан на фоне большого экрана, на котором изображена карта России.

В студии к мероприятию готовятся журналисты.

Встреча состоится в 12:00 по московскому времени. Россияне могут направить вопросы через приложение и сайт «Москва — Путину». Также пресс-конференцию дополнят новым форматом — прямые эфиры из разных регионов. Летом из-за пандемии коронавируса главе государства пришлось отказаться от «Прямой линии», поэтому ее элементы решили внедрить в нынешнюю конференцию.