Опубликовано фото с неформальной встречи Путина и Лукашенко

Telegram-канал «Пул Первого» показал фотографию Владимира Путина и Александра Лукашенко во время встречи в Сочи. Лидеры двух государств переговорили с глазу на глаз в неформальной обстановке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи ближе к вечеру 28 мая. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным продлились более пяти часов. Глава Белорусского государства привез в Россию чемодан с документами, которые, по его словам, прольют свет на ситуацию с самолетом Ryanair.

23 мая в Минске после сообщения о бомбе экстренно сел лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На борту самолета находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в Белоруссии обвиняют в преступлениях по нескольким уголовным статьям. На земле мужчину арестовали.

Это происшествие вызвало широкий резонанс на Западе. Несколько стран ЕС и европейских авиаперевозчиков ввели против Белоруссии санкции.