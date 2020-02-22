Опубликован перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Путин также поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (среди них наркопотребители, заключенные, секс-работники и так далее), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. В документе говорится также о необходимости увеличения охвата тестирования на ВИЧ посредством диспансеризации.

Кабмину до 1 июля 2020 года поручено обеспечить разработку и утверждение новой госстратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года (сроки действующей истекают в 2020 году) с учетом рекомендаций ВОЗ.

Организация рекомендует начинать лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза, тогда как в России пациенты долгое время могли получить лечение только при ухудшении состояния.

Перечень был подписан Путиным еще 31 декабря 2019 года, но до этого дня не публиковался в открытых источниках. В документе указаны наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ.

Что нужно знать о вирусе иммунодефицита человека в России и почему даже доктора в нашей стране в некоторых случаях оказываются некомпетентными — в материале «360».