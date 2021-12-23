Опубликован незаданный вопрос Путину от Шнурова

Основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров не успел во время пресс-конференции Владимира Путина задать ему свой вопрос. Текст, который подготовил продюсер, опубликовали на сайте телеканала.

Свою речь Шнуров планировал начать про нравы в российских колониях. Он отметил, что тюремное заключение не исправляет людей, а только калечит. В качестве примера он привел огромное количество осужденных за наркотики. В их числе есть потребители, «закладчики», а вовсе не наркобароны.

«Вы свое правление начинали с широкой амнистии. Тогда за 1990-е в тюрьмах накопилось много людей. Сейчас меньше, но по-прежнему хватает. После амнистии и рейтинг у вас рос, и уровень преступности только снижался. Может, повторить?» — говорится в тексте Сергея Шнурова.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в московском Манеже. На мероприятие пригласили 507 представителей российских и иностранных СМИ. Число участников в этом году оказалось меньше обычного из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин за три часа 55 минут ответил более чем на 50 вопросов.