Власть 22 апреля 2023, 02:49 Оптимизацию экспертных советов при федеральных органах проведут в России Кремль: Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при федеральных органах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с «Российской академией наук» провести оптимизацию экспертных советов при федеральных органах исполнительной власти и госкорпорациях. Сообщение об этом опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ <…> провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях», — говорится в документе.

Реклама

В поручении указано, что оптимизацию следует проводить с учетом необходимости привлечения к работе экспертных советов представителей высокотехнологичных компаний. Срок исполнения поручения указан 10 июля 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников.

Также в перечне указано поручение определить объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых для предоставления в качестве имущественного взноса РФ Российскому научному фонду, об этом написал телеканал RT.