Большинство россиян довольны работой Владимира Путина на посту президента России, показал еженедельный опрос фонда «Общественное мнение».

Опрос проводился с 8 по 10 апреля в 104 населенных пунктах 53 регионов среди 1,5 тысячи человек. «Скорее хорошо» на вопрос о том, как Владимир Путин работает на своей должности, ответили 77% опрошенных. По сравнению с прошлой неделей рейтинг немного упал — 3 апреля он составлял 82%. Недовольными оказались 12% опрошенных, еще 11% затруднились с ответом.

Уровень доверия президенту примерно такой же — 76% россиян его поддерживают, 14% скорее не доверяют и еще 10% не определились. По опросу прошлой недели, на 3 апреля, главе государства доверяли 79% участников опроса.

Интересно, что работу правительства россияне поддерживают гораздо меньше. Всего 57% дали скорее положительную оценку, 24% оказались недовольны, а 19% затруднились с ответом. Рейтинг правительства резко возрос в конце февраля — начале марта: если 27 февраля его поддерживала только половина опрошенных, то 6 марта уже 56%.