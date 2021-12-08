Опрос: американцам и россиянам не нравятся власти друг друга

Жители США и России не одобряют действия властей друг друга. Об этом сказали данные опроса компании Gallup, проведенного ввиду переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

«Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин во вторник обсуждали усугубляющийся кризис вокруг Украины. В начале этого года 16% американцев поддержали руководство России и 13% россиян поддержали руководство США», — написали представители организации в Twitter.

Онлайн-встреча Путина и Байдена прошла 7 декабря и длилась приблизительно два часа. Мероприятие было закрытым.

Представители Кремля передавали, что Байден перечислил те санкции, которые власти США и их партнеры готовы привести в действие, если конфликт на границе с Украиной начнет нарастать. Путин при этом объяснил, что именно Киев ведет себя деструктивно, нарушая минские соглашения. Также Байден указал Путину на «опасные» перемещения войск России около границ, а Путин ответил, что именно войска НАТО ведут себя активно на украинской территории близ России.